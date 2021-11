La folie des années 80 à Saint Lô samedi 7 novembre

De 22h à 4h du matin, le parc des expositions de Saint Lô remonte le temps et vous fera vibrer avec les tubes mythiques des années 80.

Les places sont à 8€. Elles sont en prévente dès maintenant dans ces points de vente:

Le comptoir de la bière à St Lo, Le Buffalo grill à St Lo, La brasserie le O Commerce à St Lo, Bar la Ruche à Coutances, L 'picerie de St Jean de Daye, Bar du centre à Carentan, Bar le Versaille à Isigny sur mer et Bar le meetique à Canisy. Vous pouvez également acheter vos place au club de foot du FC3 Rivière ou au club de rugby aux horaires d'entraînement des seniors le mercredi et vendredi.

Il est aussi possible d'acheter son entrée directement sur place, dans la limite des places disponibles.

Alpha Music New sera présent pour animer toute la soirée. Plus d'infos sur facebook et par téléphone au 06 75 41 91 50 ou 06 07 65 27 75.

Un système de navettes est mis en place , et les conducteurs s'engageant à ne pas boire auront leurs boissons sans alcool offertes.

Ecoutez Stéphane Botin, du club FC 3 rivières, nous présenter la soirée: