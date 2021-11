Elections régionales en Normandie : débat public à Saint-Lô ce mercredi

Autour de Thibault Deslandes et Célia Caradec, dans la salle des mariages de la Mairie de Saint Lô:

Stéphane Travert (PS)

David Marguerite (UMP/UDI/MODEM)

Jean Jacques Noel (FN)

François Dufour (EELV)

Valérie Varenne (FDG)

Christophe Garcia (LO)

Olivier Pjanic (Debout la France)

Claude Mace (UPR)

Les questions d'énergie (nucléaire, hydrolien, éolien, hydrogène...) seront abordées, mais également la place de la Manche dans cette nouvelle région.

Nous essaierons aussi d'en savoir plus sur les priorités des candidats et de leurs listes en matière d'emploi et d'enseignement...

Un débat ouvert au public à la mairie de Saint-Lô et à suivre sur tendanceouest.com et lamanchelibre.fr ce mercredi 4 novembre de 18H00 à 19H30.