Tendance Sports : Revivez le magnifique week-end du sport normand !

FOOTBALL LIGUE 1 : Retour sur la défaite du SM Caen à Bastia (J12/L1) avec l'interview "pas content" de Patrice Garande et l'analyse "pas de panique" de Maxence Gorregues.

SMC après bastia Impossible de lire le son.

FOOTBALL REGIONAL : Du National à la DHR, retrouvez tous les résultats du foot en Ligue de Basse-Normandie avec la réaction en sortie de terrain de Julien Le PEN, coach déçu de l'AG Caen (DSR)

Foot régional Impossible de lire le son.

HANDBALL : En plus de tous les résultats, La JS Cherbourg recolle à la tête en PRoD2 après son succès sur Angers. Les analyses "on est fatigués" de Sébastien LERICHE et "je ne suis pas mort" de Morgan YOUF-PINSAULT

Hand Impossible de lire le son.

BASKET : La Normandie du basket était tournée vers La Glacerie ce week-end pour le derby de N1F entre l'USLG et Ifs. Un derby qui a tenu toutes ses promesses. Au micro de Célia Caradec, un Didier GODEFROY "heureux" et un Yann VOLMIER "fier"...

Basket le derby Impossible de lire le son.

VOILE : Retrouvez l'interview de Louis DUC avant son départ pour la Transat Jacques-Vabre en compagnie de Christophe LEBAS. Un duo manchois qui va bien !

Voile Louis Duc Impossible de lire le son.

JUDO : Le week-end prochain, la Kindarena de Rouen recevra les Championnats de France de JUDO. L'occasion pour Lucien Devoge d'aller demander le menu au président de la Ligue, Eric WERNO :

Judo Eric Werno Impossible de lire le son.

RUGBY : Ce fut la première partie forte en émotion ce cette émission. Thibault Deslandes était avec les rugbymen st-lois la semaine passée, entrez-donc avec lui dans "le vestiaire du RCSL" ! Attention, ça envoie !

Dans le vestiaire du RCSL Impossible de lire le son.

LITTERATURE OMNISPORTS : Pour la nouvelle édition des conférences "Écrire le Sport" qui se déroulent à partir de ce lundi à l'Université de Caen, le docteur Frédéric GAI était en direct avec nous pour effeuiller la programmation de ce rendez-vous désormais incontournable des passionnés de sport et de littérature...

Omnisports Ecrire le Sport Impossible de lire le son.

BOXE : Quelle soirée de sport, quelle soirée de passion sportive ! Vendredi soir dernier au Zenith de Caen, Maxime BEAUSSIRE est devenu Champion de France des Super Welters en battant Franck Haroche-Horta par KO au 5e round dans une ambiance de feu et au terme d'un combat de toute beauté. A revivre, l'interview de descente de ring de Maxime Beaussie et l'ambiance des 30 dernières secondes du combat...

Boxe, le sacre de Beaussire Impossible de lire le son.

BONUS : Ce dimanche, c'est Claude GRIPPON (Kart 61) qui a comté sa passion du vélo dans "Mon Tour de France"