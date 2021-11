Un peu plus de 218.000 migrants et réfugiés ont traversé la Méditerranée pour rejoindre l'Europe en octobre, un record mensuel, a annoncé lundi le Haut-commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR). Les chiffres actualisés du HCR montrent 218.394 traversées de la Méditerranée en octobre, soit légèrement plus que durant les 12 mois de 2014.

