Marion Cotillard sera dans Batman 3

La Française y interprétera le rôle de Miranda Tate, membre de l'administration de Wayne Enterprises qui aidera Batman dans sa mission. Marion Cotillard rejoindra Joseph Gordon-Levitt, dont la présence au casting a été confirmée en mars dernier.

Les deux acteurs retrouveront pour l'occasion le réalisateur Christopher Nolan qui les avait dirigés dans le film Inception.

The Dark Knight Rises sera filmé de mai à novembre prochain pour une sortie à l'été 2010. Le film opposera Batman (Christian Bale) à Bane (Tom Hardy) et Selina Kyle alias Catwoman (Anne Hathaway). Michael Caine, Morgan Freeman et Gary Oldman reprendront leurs rôles respectifs.