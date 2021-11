L'Agenda en Normandie : lundi 2 novembre

MANCHE



Mardi, une collecte de sang se tiendra à Avranches. Que vous soyez des habitués du don ou de nouveaux donneurs, rendez-vous ce mardi de 13h30 à 18h30 pour donner votre sang à la salle Victor Hugo située place Carnot. Retrouvez toutes les collectes dans la région ICI



A partir de jeudi et jusqu'à dimanche, assistez aux joutes poétiques granvillaises à Granville. Au porgramme : des expositions, une soirée cabaret, du théâtre ou encore des performances poétiques. L'entrée est libre et gratuite. Retrouvez plus d'informations ICI



Samedi, Saint-Lô remonte le temps avec la folie des années 80, une soirée dansante proposée au parc des expositions. Venez, ce samedi, en famille ou entre amis au parc des expositions de Saint-Lô. L'entrée est à 8€.



CALVADOS



Mardi soir, assistez à l'avant-première du film «La dernière leçon» avec Sandrine Bonnaire et Marthe Villalonga. Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et les conditions de sa disparition. Jusqu'à la fin elle gardera comme ligne de conduite la dignité, l'humour, et la passion de la vie, pour donner à ses enfants une émouvante "dernière leçon". C'est ce mardi soir à 20h à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.



Mardi soir, Vitalliance et le cinéma Lux de Caen organisent une soirée spéciale autour du handicap avec la projection du film «En équilibre». Cette projection sera suivie d'un temps d'échange sur ce thème afin de sensibiliser le grand public. C'est ce mardi soir à partir de 18h30. L'entrée est à 3,20€.



ORNE



Mardi soir, assistez à l'avant-première du film «A Vif» avec Bradley Cooper, Sienna Miller et Omar Sy. Plus qu'un grand chef, Adam Jones est une rock star de la cuisine, couronnée par deux étoiles au guide Michelin. Grisé par le succès, arrogant et capricieux, l'enfant terrible de la scène gastronomique parisienne sombre dans l'alcool et la drogue. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.



Vendredi, le Théâtre du Loup Blanc revient à Argentan. Vous allez pouvoir assister à la pièce de théâtre «Nous, Tziganes». Construit à partir de nombreux témoignages de femmes gitanes et manouches, ce spectacle nous entraîne au cœur d’une communauté souvent méconnue et rejetée. C'est ce vendredi soir à 20h30 au Quai des Arts. L'entrée varie de 6€ à 12€.