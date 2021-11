Paris (AFP). BNP Paribas: nouveau trimestre de hausse, la banque profite de ses acquisitions

La banque française BNP Paribas a dépassé les attentes au troisième trimestre avec un bénéfice net en hausse de 14,5%, une progression portée par la croissance de tous ses métiers, qui ont notamment bénéficié d'acquisitions réalisées en 2014. Le groupe, cinquième capitalisation boursière du CAC 40, a dégagé un bénéfice net de 1,82 milliard d'euros entre juillet et septembre, soit mieux qu'attendu par les analystes qui tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,75 milliard, selon un consensus fourni par Factset. "BNP Paribas réalise une bonne performance d'ensemble ce trimestre. Dans un contexte de reprise économique progressive dans la zone euro et grâce à la confiance de nos clients particuliers, entreprises et institutionnels, les encours de crédit progressent et les revenus sont en croissance dans tous les pôles opérationnels", s'est félicité le directeur général, Jean-Laurent Bonnafé, cité dans un communiqué vendredi. Le produit net bancaire (PNB, équivalent du chiffre d'affaires) ressort en hausse de 8,5%, à 10,34 milliards d'euros, tandis que les revenus des trois pôles opérationnels du groupe augmentent de 5,8%. Les pôles ont bénéficié des différentes acquisitions réalisées par BNP Paribas en 2014 (notamment en Pologne, en Allemagne et en France avec LaSer) ainsi que d'un effet de change favorable. A périmètre et change constants, les revenus augmentent moins nettement de 1,7%. Le groupe profite également à la marge d'éléments exceptionnels (notamment comptables) moins pesants qu'au troisième trimestre 2014, avec une charge de 123 millions d'euros ce trimestre contre 351 millions en 2014. Par activité, le pôle "Domestic markets", qui porte notamment la banque de détail en Europe, a vu ses revenus progresser modestement de 0,8%, grâce à la banque de détail en Belgique et aux métiers spécialisés. La banque de financement et d'investissement a elle aussi connu un trimestre de croissance (+4,2%), malgré un contexte de marché peu favorable. Enfin, l'entité "International Financial Services" (gestion d'actifs, assurance-vie, crédit conso et la filiale américaine Bancwest) a enregistré une nette hausse de ses revenus (+11,6%). Contrôle interne et sécurité renforcés Sur les neuf premiers mois de l'année, BNP Paribas voit son bénéfice net bondir de 10,5% (à 6,02 milliards d'euros) hors éléments exceptionnels. Sur la même période de l'année dernière, la banque avait essuyé une perte nette de 1,2 milliard d'euros, creusée par l'amende record infligée par les autorités américaines pour des violations d'embargos. La banque précise "mettre en ?uvre activement le plan de remédiation décidé dans le cadre de l'accord global avec les autorités des Etats-Unis", pour lequel elle avait mis de côté 200 millions d'euros l'année d'avant, et dit poursuivre "le renforcement de son système de contrôle interne et de (mise en) conformité". Elle a notamment procédé à 622 recrutements depuis janvier 2015 pour son pôle conformité et indique que plus de 80% des flux en dollars sortants du groupe sont maintenant centralisés à la succursale de New-York. Sur le trimestre, les frais de gestion ont progressé quant à eux de 7,3% à 6,95 milliards d'euros, incluant l'impact exceptionnel des coûts de transformation du plan d'économies "Simple & Efficient" et des coûts de restructuration des acquisitions réalisées en 2014 pour 160 millions d'euros. Dans le cadre de son plan, la banque précise avoir réalisé 84% de son objectif d'économies (3 milliards par an à partir de 2016), avec 2,51 milliards d'euros d'économies déjà sécurisés. Le groupe affiche en outre un retour sur fonds propres (ROE) hors exceptionnels de 9,6%, pour un objectif de 10% en 2016. La banque a également amélioré ce trimestre son niveau de solvabilité: son ratio de fonds propres "dur" (apports des actionnaires et bénéfices mis en réserve rapportés aux crédits consentis) atteignait 10,7% fin septembre (+10 points de base par rapport à fin juin).

