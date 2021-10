Caen : un an de sursis pour l’ancien médecin

Jeudi 14 avril, il répondait devant le tribunal correctionnel de transmissions, diffusions et de captations d’images pédo-pornographiques via Internet et le site de messagerie instantanée MSN, de juin 2002 à octobre 2007. Sur les sept disques durs confisqués : plus de 1 800 images captées et 322 vidéos.

3 000 ¤ d’amende

L’homme est absent à l’audience, prétextant des problèmes cardiaques. Pour sa défense, il aurait toutefois avancé être tombé par hasard sur ces documents et y avoir pris goût, sa préférence allant aux jeunes hommes de 12 à 18 ans. Les experts informatiques ont une opinion contraire et ont prouvé que les images et vidéos provenaient de plusieurs sites régulièrement consultés par d’autres délinquants sexuels ou individus à personnalité déviante. Outre une amende de 3 000 ¤, l’ancien médecin s’est vu infliger une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis. Il a aussi écopé d’une interdiction définitive d’exercer à titre professionnel ou bénévole une activité qui le mettrait en contact habituel avec des mineurs.