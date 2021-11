Sécurité des transports : l'élue seinomarine Marie Le Vern se saisit du sujet

Deux mois après son entrée à l'Assemblée Nationale, l'ancienne vice-présidente de Seine-Maritime Marie Le Vern a été désignée pour examiner, au nom du groupe majoritaire, la proposition de loi sur la sécurité des transports. "Ce texte important vise à faire des transports un lieu plus sûr et plus serein pour les usagers. La forte menace terroriste, marquée par l'attaque du Thalys cet été, nous oblige à repenser les modalités de la sécurité à bord des trains, métros, tramways, à réaffirmer le rôle des agents de sécurité de la SNCF et de la RATP, à conforter la coopération entre l'ensemble des personnels chargés de ces missions", indique la parlementaire.

Au-delà de la problématique terroriste, la proposition de loi entend s'attaquer aux incivilités et aux fraudes qui émaillent le quotidien des usagers et qui, selon l'élue, "participent au sentiment général d'insécurité dans les transports" et dont seraient particulièrement victimes les femmes.

Marie Le Vern annonce qu'elle procèdera prochainement à des auditions pour affiner la proposition de loi.