Toujours dans un style pop folk, Milow dévoile son nouveau single You and me (in my pocket). L'album sortira le 27 Avril prochain dans les bacs, d'ici là voici son tout nouveau clip.



Toujours dans une ambiance de bonne humeur, le jeune artiste belge propose ce quatrième album!





