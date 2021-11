Le chômage en légère baisse en Haute-Normandie

Fin septembre 2015, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi en catégorie A (qui ne travaillent pas du tout) s'établit à 106 256 en Haute-Normandie. Ce nombre diminue de 0,8 % par rapport à la fin août 2015 (soit – 895 de demandeurs d'emploi). Sur un an, il est en hausse de 2,0 %. En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A diminue de 0,7 % par rapport à la fin août 2015 mais augmente de plus de 3% sur une année. En Seine-Maritime, le nombre de demandeurs d'emploi diminue en septembre 2015 par rapport à la fin août 2015 de 0,9%.

Catégories A, B et C

En Haute-Normandie, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C s'établit à 168 347, fin septembre 2015. Ce nombre augmente de 0,3 % (soit + 499). Sur un an, il est en hausse de 4,1 %. En Seine-Maritime, la hausse est de 0,2%.

En fonction du sexe

En Haute-Normandie, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A diminue en septembre 2015 de 1,1 % pour les hommes et de 0,5 % pour les femmes. Toutes catégories confondues en Haute-Normandie, le nombre d'hommes demandeurs d'emploi est stable en septembre 2015 alors qu'il augmente de 3,9 % en un an et le nombre de femmes augmente de 0,6 % en septembre et de 4,3 % sur une année.