Nouveau clip de Yeal Naim : "Come Home"

Aux dernières victoires de la musique, Yael Naim a reçu la récompense d' "Artiste féminine de l'année". "Come Home" est le deuxième extrait de son album "She was a boy".

Sa voix est toujours délicieuse et fraîche, l'orchestration légère, mélodique et aérienne.

il n'était pourtant pas facile de rebondir après l'énorme succès, en 2008, du tube "New Soul".

A 33 ans l'exigeante Yael Naim prouve, s'il en était besoin, que sa... voie originale est la bonne.

