« Pour que les Normands se réveillent ! » : 500 "Guillaume" à Caen ce matin

Ils ont revêtu leur tee-shirt "Nous sommes Guillaume" pour accueillir les premiers marcheurs. Philippe Nantermoz, porte-parole du collectif, Stéphane Gancel, Président du collectif, et André Feston, membre de l'association, tiennent à ce que leur message ne soit pas mal interprété: "Nous sommes heureux que Rouen soit la nouvelle préfecture de la région, nous sommes pour la réunification mais il faut que cette dernière soit équilibrée", expliquent-ils.

"Il n'y a aucune notion d'opposition entre Caen et Rouen", assure André Feston.

Leur revendication? Que le siège du Conseil Régional soit établi à Caen et que Cherbourg et Le Havre pèsent également dans la distribution des rôles. "Notre message, c'est l'équilibre des forces", réaffirme Philippe Nantermoz. "Nous sommes un mouvement apolitique, nous ne prenons pas parti, des sensibilités différentes nous animent", explique Stéphane Gancel. "A six semaines, des élections, il n'y a toujours pas de débat", déplore Philippe Nantermoz. Les soutiens ne manquent pas, assurent les organisateurs. Du caricaturiste Chaunu, attendu ce matin, au philosophe Michel Onfray en passant par des sportifs et des citoyens engagés, "nos messageries sont très actives sur le web et les réseaux sociaux", explique Julie, membre du collectif.

500 Guillaumes réunis au château

Beaucoup ont fait le déplacement. Céline, jeune maman est venue avec son mari et ses deux enfants: "C'est important d'être présents pour Caen, sinon il ne va plus rester grand chose localement", déclare-t-elle. Des membres du collectif "Caen, capitale réfléchie" se sont joints à la marche: "il faut rassembler toutes les bonnes volontés", explique Gérard Fourquet, son président, ancien adjoint au Conseil général de la Manche.

Des élus étaient présents comme Rodolphe Thomas, le maire d'Hérouville, ou encore Xavier Le Coutour, conseiller municipal de Caen, "venu en tant que citoyen": "la question dépasse le politique, le clivage droite-gauche" affirme-t-il avant d'ajouter que "tout réunir au même endroit serait donc l'exception à la règle qui veut que les responsabilités soient partagées". Joël Bruneau, le maire de Caen, était aussi présent, "comme citoyen" a-t-il lui aussi précisé avant de déclarer que "l'avenir de Caen passe par une coopération", et qu'il faut "organiser la région pour lui donner toute sa force". A la volonté affichée des organisateurs de ne pas politiser la marche, le maire - qui avait troqué son écharpe contre le tee-shirt "Nous sommes Guillaume"- a répondu que le sujet est "un sujet citoyen, pas seulement d'élus."