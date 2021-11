Amman (AFP). Esplanade des Mosquées: Israël et la Jordanie d'accord sur de nouvelles mesures

Le secrétaire d'Etat américain John Kerry a annoncé samedi à Amman un accord entre la Jordanie et Israël sur de nouvelles mesures régissant l'esplanade des Mosquées à Jérusalem, une tentative pour juguler les violences entre Israéliens et Palestiniens. Ces mesures devraient être détaillées samedi soir par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a ajouté M. Kerry qui s'exprimait aux côtés de son homologue jordanien Nasser Judeh à l'issue d'une rencontre avec le roi de Jordanie Abdallah II. Il a précisé que M. Netanyahu a accepté une suggestion du roi Abdallah pour assurer une surveillance vidéo de 24 heures de tous les sites sur l'esplanade des Mosquées. Une idée qualifiée "d'excellente" par M. Kerry. Israël est d'accord aussi pour "respecter pleinement le rôle particulier" de la Jordanie, gardienne des lieux saints, selon le statu quo de 1967, a précisé le secrétaire d'Etat américain. Selon M. Kerry, "Israël n'a pas l'intention de diviser l'esplanade" et se "félicite de la coopération accrue entre les autorités israéliennes et jordaniennes" qui doivent se réunir "prochainement" pour renforcer le dispositif de sécurité sur ce lieu qui cristallise les tensions israélo-palestiniennes depuis des semaines. Les Palestiniens et la Jordanie accusent Israël de vouloir changer les règles (le "statu quo") qui régissent l'esplanade des Mosquées, où se trouve la mosquée Al-Aqsa, selon le statu quo de 1967. Mais Israël se défend d'un tel projet. L'esplanade des Mosquées ou mont du Temple dans l'appellation juive, est le troisième lieu saint de l'islam mais il est également vénéré par les juifs. L'esplanade se trouve à Jérusalem-Est, la partie palestinienne occupée par Israël depuis 1967 malgré les condamnations de l'ONU.

