L'Avant Match Valence vs JS Cherbourg : "Y aller en conquérants"

La JS Cherbourg a décidemment des difficultés à gagner loin de la salle Chantereyne. C'est avec un total de trois défaites à l'extérieur sur quatre matches que les Mauves se déplacent à Valence, ce vendredi 23 octobre, pour une deuxième prestation de suite à l'extérieur. "Seules quatre équipes de ProD2 ont déjà plus d'une victoire à l'extérieur" nuance Sébastien Leriche.

Combativité, solidarité, intensité

Le coach cherbourgeois est satisfait de la prestation de ses joueurs à Saran (28-27) la semaine dernière. "Malheureusement dans le money time la pièce est tombée du mauvais côté, mais pour moi c'est un match référence pour l'état d'esprit, la combativité, la solidarité. Si on y met la même intensité, il n'y a pas de raison de perdre à Valence". L'ailier droit Steeve Massard, l'un des caractères forts de cette équipe, ne peut qu'approuver cette vision :

Steeve Massard Impossible de lire le son.

La victoire est importante à Valence, pour retrouver de la confiance, et ne pas laisser s'éloigner les play-offs. D'autant que les Drômois pointent à la dernière place du classement et n'ont pas encore gagné cette saison. "Croire que ce sera facile est une erreur" affirme néanmoins Sébastien Leriche

Sébastien Leriche Impossible de lire le son.

Youf-Pinsault de retour

Après un mois de septembre flamboyant où la JS Cherbourg a tout gagné, octobre est plus contrasté. "On s'est peut être vus trop bons, inconsciemment, note Sébastien Leriche. C'est sûr qu'on est désormais une équipe que tout le monde veut faire tomber chaque week-end. Mais ce n'est pas en tirant des bilans à la petite semaine que l'on peut avancer".

Sébastien Leriche Impossible de lire le son.

Enfin, le coach de Cherbourg annonce le retour de Morgan Youf-Pinsault dans l'équipe première. "Le match en réserve n'était pas une sanction. Il a montré un visage exemplaire et réussi à passer le cap, à se ressourcer. On part à la guerre et Morgan est notre meilleur soldat."