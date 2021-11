Paris (AFP). Europa League: Monaco et Saint-Etienne relancés, OM et Bordeaux en danger

Monaco et Saint-Etienne, victorieux jeudi, se sont relancés dans la course à la qualification pour les 16e de finale de l'Europa League, tout le contraire de Marseille et Bordeaux, défaits et en grand danger à l'issue de la 3e journée de la phase de poules. La crise sportive n'en finit pas pour l'OM. En grande difficulté en Ligue 1 (16e), les hommes de Michel vivent également un calvaire sur la scène continentale. Leur revers à Braga (3-2), le 2e d'affilée en C3, n'augure rien de bon pour la suite, même si le nul entre Liberec et Groningue (1-1) leur permet de limiter les dégâts dans le groupe F. Le moral, déjà au plus bas, risque tout de même de prendre un sacré coup, le scénario étant terrible pour les Olympiens avec 3e un but encaissé à la 88e minute par Alan après avoir cravaché pour revenir au score par Romain Alessandrini et Michy Batshuayi. Tout va de travers à Marseille qui doit maintenant enchaîner deux déplacements corsés en championnat, à Lille et Nantes. La situation n'est guère plus reluisante pour Bordeaux, vaincu par Sion (1-0) et à l'avenir très incertain dans une poule B qui a vu Jurgen Klopp effectuer des débuts contrastés à Anfield. Pour son 2e match à la tête des Reds contre le Rubin Kazan (1-1), l'entraîneur allemand n'a toujours pas gagné, malgré une supériorité numérique durant près d'une heure après l'exclusion d'Oleg Kuzmin. Egalement à la peine en L1 (10e), les Monégasques n'ont pas brillé contre les Azéris de Qarabag mais ont eux obtenu l'essentiel grâce à un but de Lacina Traoré (1-0). L'ASM, qui avait débuté sa campagne européenne par deux nuls, prend ainsi la tête du groupe J avec un point d'avance sur Tottenham, battu à Anderlecht (2-1). - Aubameyang voit triple - Côté stéphanois, c'est Romain Hamouma qui a scellé le bel exploit réalisé sur la pelouse de Dniepropetrosvk (1-0), finaliste de la dernière édition. Les Ukrainiens ont sans doute été perturbés par le huis-clos imposé par l'UEFA après les incidents de la demi-finale retour de la saison précédente face à Naples. Les Verts se replacent ainsi en 2e position dans la poule G derrière la Lazio Rome, qui caracole au sommet après son facile succès contre Rosenborg (3-1). Dans les autres rencontres, Pierre-Emerick Aubameyang a encore fait parler la poudre pour le Borussia Dortmund avec un triplé à Qabala, en Azerbaïdjan (3-1), qui permet au dauphin du tout-puissant Bayern Munich en Bundesliga de rester maître de la poule C. La sensation est venue de Florence où la Fiorentina, leader de la Serie A, a chuté devant Lech Poznan (2-1) et pointe désormais en dernière position dans un groupe I dominé par le FC Bâle, malgré sa défaite à domicile contre Belenenses (2-1). Naples a lavé l'affront fait à l'Italie en décrochant une 3e victoire à Midtjylland (4-1) grâce notamment à un doublé de Manolo Gabbiadini et mène logiquement la danse dans la poule D. Molde poursuit de son côté son magnifique parcours dans un groupe A où il doit tout de même composer avec le Fenerbahçe des deux vielles gloires néerlandaises Robin van Persie et Wesly Sneijder, le Celtic Glasgow et l'Ajax Amsterdam. Mais les Norvégiens sont venus à bout du Celtic (3-1) et animent les débats, Fenerbahçe s'étant remis en selle face à l'Ajax (1-0).

