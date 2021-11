L'Agenda en Normandie : vendredi 23 octobre

MANCHE



Tout ce week-end, c'est la 12ème édition du Festival Second Geste à Saint-Pair-sur-Mer. Un festival des arts du cirque; Rendez-vous à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche sous chapiteau chauffé. Retrouvez les infos ICI



Chaque dimanche, de 18h à 19h sur Tendance Ouest, c'est Tendance Sport. Au programme : tous les résultats des clubs normands, toutes les disciplines et tous les événements sportifs. Ce dimanche, Tendance Sport sera en direct du Rugby Club Saint-Lois, en marge des ½ finale de la Coupe du Monde de Rugby.



CALVADOS



Jusqu'à dimanche, se tient le Festival Nördik Impakt à Caen. Pour la 17ème édition, des têtes d'affiches internationales, la crème de l'électro normand et le meilleur de la techno berlinoise se cotoîent sur les trois scènes du parc des expositions. Retrouvez la programmation complète du festival sur Nördik Impakt



Ce soir, suivez la rencontre entre le SM Caen et le FC Nantes sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Un match comptant pour la 11ème journée de Ligue 1. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest à partir de 18h30 avec Sylvain Letouzé et Maxence Gorréguès.



ORNE



Tout ce week-end, l'association Khalan organise une virtual lan à la Ferté Macé. Pendant deux journées vous allez pouvoir profiter de nombreux jeux en réseau. C'est samedi et dimanche à la salle Guy Rossolini de la Ferté Macé. Retrouvez toutes les infos ICI



Tout ce week-end, c'est la 4ème édition de la fête des arbres à Sées. Une quinzaine d'exposants professionnels ont répondu présents. Vous pourrez profiter de conseils pour préparer votre jardin à la veille de la période hivernale mais également trouver de nombreux produits. C'est samedi et dimanche de 9h à 18h dans les jardins du Palais d'Argentré.