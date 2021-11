Un homme condamné à sept ans de prison pour pédophilie

Le 23 août, elle confie son fils à la garde de ce dernier, le temps d'aller chercher un colis alimentaire. A son retour, trois heures plus tard, elle s'étonne que l'enfant dorme encore. « Il a été malade, explique l'individu, il a eu une grosse diarrhée, j'ai du le changer, c'est pour ça, il est fatigué. » A son réveil, la maman constate que la couche de son fils est pleine d'urine et que, manifestement, il n'a pas été changé. De plus, elle ne retrouve aucune couche avec des excréments dans la poubelle. L'enfant est grognon et se met à hurler dés qu'il voit le prévenu.

Les jours suivants, le bambin dort trop, ne supporte plus le bain. A plusieurs reprises, il s'introduit les doigts dans l'anus et tire sur son sexe, le regard vide. Alarmée, la maman emmène son fils chez le médecin qui l'oriente vers un thérapeute. L'agression sexuelle ne fait aucun doute.

Déjà condamné pour des faits similaires

Mardi 13 octobre, à sa sortie de prison pour une autre affaire, F.H comparaissait libre devant le tribunal de grande instance de Caen. C'est un petit homme chauve âgé d'une trentaine d'années qui se présente à la barre. Malgré son regard fuyant, il semble étonné, voire scandalisé, de se trouver là.

« Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés ? », demande le président. « J'ai changé le petit qui avait une grosse diarrhée, c’est tout... J'ai peut-être appuyé un peu fort, vers l'anus et les testicules pour le nettoyer avec la lingette », explique le prévenu. « A l’époque, reprend le président, vous aviez arrêté votre traitement au bromure, médicament qui inhibe la libido, pourquoi ? » « Je me sentais mal, j'avais la tête qui tournait et des bouffées de chaleur.. »

A l'audience, on apprend que le prévenu a déjà été condamné pour agression sexuelle sur son neveu de 2 ans. Son frère lui avait confié alors qu'il accompagnait sa compagne à la maternité, pour la naissance de leur deuxième enfant.

F.H a finalement été condamné à sept ans de détention ferme et cinq ans d'interdiction de séjour dans le Calvados. Il a été incarcéré à l'issu du procès.