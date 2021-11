Trollhättan (Suède) (AFP). Attaque au sabre dans une école suédoise: le bilan monte à deux morts

L'attaque d'une école suédoise jeudi par un homme masqué et armé d'un sabre a fait deux morts et deux blessés graves en plus de l'assaillant, selon un nouveau bilan provisoire communiqué par l'hôpital de Trollhättan (sud-ouest). "Une des quatre personnes admises à l'hôpital est décédée", a déclaré à l'AFP un porte-parole de l'établissement, Nicklas Claesson. Les médias suédois affirment qu'il s'agit d'un des deux élèves blessés. Un enseignant a succombé à ses blessures dans l'école avant l'intervention des secours tandis que l'assaillant a été très grièvement blessé par des tirs de la police.

