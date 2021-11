Sortie cinéma : Seul sur Mars

Mais un des astronautes, Mark Watney, percuté par une antenne, ne donne plus signe de vie.

Contraint et forcé, l'équipage quitte la planète. Mais Mark n'est pas mort, il était juste assommé. Seul sur Mars, il va devoir se battre pour ne pas perdre espoir et trouver le moyen de survivre. Car il n'a aucun moyen d'entrer en contact avec la NASA, et la prochaine mission sera là… dans quatre ans.

Entre "Gravity" et "Robinson Crusoé", le dernier film de Ridley Scott est une belle réussite. Avec des images superbes, quelques explications scientifiques un peu rudes pour le profane, une 3D de belle qualité et un héros charismatique, il montre que l'homme dispose de toutes les ressources possibles pour s'adapter à toute nouvelle et terrible situation. Avec sa formation de botaniste, il va en effet réussir à faire pousser des pommes de terre sur Mars. Mais c'est surtout son humour, ce qui est rare dans un film de science-fiction, qui va l'aider à surmonter toutes les difficultés.

Matt Damon tient le spectateur en haleine jusqu'à la fin, tout en lui donnant une magnifique leçon de courage et de confiance en l'avenir. Ce grand et beau film est visible en famille.

Science-fiction américaine en 3D. De Ridley Scott, d'après le roman d'Andy Weir, avec Matt Damon (Mark Watney), Jessica Chastain (Melissa Lewis), Kristen Wiig (Annie Montrose), Jeff Daniels (Teddy Sanders), Michael Peña (Rick Martinez), Sean Bean (Mitch Henderson), Kate Mara (Beth Johanssen), Chiwetel Ejiofor (Vincent Kapoor) 2h21