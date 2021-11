Le "regroupeur" d'établissements hospitaliers, Christophe Kassel, est arrivé à la tête du CHU de Caen

Il s'agit là de sa sixième chefferie d'établissement, pour cet homme qui occupe des postes de directeur dans l'univers de la santé depuis une quinzaine d'années. De 2008 à 2012, il a travaillé sur le regroupement de plusieurs sites hospitaliers à Paris. Depuis, il dirigeait l'hôpital de Pontoise avec l'objectif fixé par l'Agence régionale de santé en 2014 de s'occuper par intérim de deux autres établissements.

En septembre dernier, il a pu effectuer les transmissions avec Angel Piquemal, son prédécesseur. "Je suis dans la continuité de sa vision", avec en ligne de mire, la nécessité de trouver de nouvelles économies. Il sait qu'il devra adapter sa gestion au plan dessiné depuis l'an dernier par le gouvernement et qui vise à réaliser 10 milliards d'euros d'économie en France dans le secteur de la santé d'ici la fin de l'année 2017.

Le nouveau directeur dit avoir "quatre sujets en tête pour travailler dans la continuité" : la reconstruction et l'évolution du CHU, la gestion des risques amiante et incendie "avec une méthode de travail collaborative pour les maîtriser", la recomposition hospitalière sur le plateau caennais avec le centre Baclesse, l'Établissement public de santé mentale et les hôpitaux privés "avec qui nous pouvons être en concurrence mais avec qui nous devons trouver des axes de complémentarité", et enfin la préparation de la certification d'établissement prévue pour janvier 2017. "Les enjeux sont magnifiques pour la région, car un CHU fort, c'est une région forte."