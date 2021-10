Raymond Kopa à la rencontre des jeunes footballeurs de la Manche

Il s'est dit heureux de rencontrer la relève du football: "C'est toujours un plaisir pour moi de côtoyer le monde du football que je n'ai d'ailleurs jamais réellement quitté. C'est aussi pour cela que j'écris encore des livres" a t il déclaré..."Cela me surprend toujours. Il ne me reconnaissent pas en tant que tel à mon physique, ils ont juste entendu parler du nom Kopa, certainement par les parents ou les grands parents".

Interrogé sur sa carrière et sa vision du football, le ballon d'Or 58 a évoqué sa chance de pouvoir jouer "dans la meilleure équipe du monde, celle du Real Madrid". refusant même la comparaison avec la maison blanche d'aujourd'hui "C'est incomparable, tout simplement. Nous, au Real Madrid, nous avions tous les plus grands joueurs du monde. On me compare même aujourd'hui à ce que fait Messi ! "Mais nous, on était plus fort que le Barca à l'époque".

Inévitablement questionné par les journalistes et jeunes sur la coupe du monde en Afrique du sud, il a qualifié, l'attitude de joueurs de l'équipe de "lamentable". " S'il n'en tenait qu'à moi, les joueurs auraient été suspendus bien plus longtemps que cela. Jamais je ne les aurait rappelés pour un match face au Luxembourg, c'est trop tôt". Une réponse surprenante de la part de celui qui a son époque avait été suspendu deux mois et demi pour avoir refusé une selection à cause d'un conflit avec Georges Verriest, le selectionneur de l'équipe de France 1963. "C'est une situtation incomparable" s'exclame les proches de l'ancienne gloire du football, "le contexte (notamment familliale) dans lequel évoluait Raymond Kopa était différent...

Retour en vidéo sur la rencontre en deux générations de footballeurs séparées d'un demi siècle.