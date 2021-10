Domenech et la Fédération: l'impossible conciliation

La FFF, après le Mondial-2010 désastreux en Afrique du Sud, avait mis à pied mi-août celui dont le contrat de sélectionneur avait expiré comme prévu le 31 juillet 2010, mais qui restait salarié de la Fédération, avant de le licencier début septembre pour faute grave, c'est à dire sans indemnité.

"Le caractère de la faute grave est totalement justifié, expliquait lundi à l'AFP Yves Wehrli, avocat de la FFF. La fédération a vécu la pire période de son existence, avec une image désastreuse donnée au monde".

Me Wehrli annonce une position d'une grande "fermeté" de la Fédération et se montre pessimiste concernant l'audience de conciliation, première étape obligatoire, avant, sans doute une audience sur le fond en fin d'année 2011.

"Si M. Domenech est prêt à transiger pour quelques milliers d'euros, pourquoi pas ? Mais compte tenu de la demande de M. Domenech... Là (2,9 millions d'euros), nous ne sommes plus dans le raisonnable, mais dans l'excessif et l'incongru", assène Me Wehrli.

Et de conclure: "Avec le temps qui passe, M. Domenech cherche à se présenter comme une gentille victime, oubliant la honte immense pour la Fédération pendant toute cette période".

La ministre des Sports Chantal Jouanno a jugé "démentes" les sommes demandées par Raymond Domenech, selon des propos parus dans le journal Le Monde.

"C'est l'application du droit du travail, mais ce débat est indécent dans le contexte de crise actuelle, explique la ministre. Avec 2,9 millions d'euros, je pourrais financer plein d'actions de prévention du dopage".

La FFF met en avant trois faits pour justifier la faute grave: ne pas avoir averti sa hiérarchie des insultes lancées à son encontre par Nicolas Anelka à la mi-temps de France-Mexique, avoir lu le communiqué des joueurs grévistes et avoir refusé ostensiblement de serrer la main du sélectionneur adverse lors du dernier match des Bleus.

Trois motifs que la défense de l'ancien coach, qui entraîne des jeunes joueurs bénévolement en région parisienne et pointe au Pôle emploi (avant de revenir cet été au premier plan dans une émission de télé) entend contester point par point.

"On ne résout pas une crise collective par le licenciement d'un homme seul, avait indiqué mardi à l'AFP Me Jean-Yves Connesson, avocat de Raymond Domenech. Notre axe de travail sera de démontrer que ce licenciement est infondé, abusif, et prétexte pour montrer du doigt un seul homme tout en oubliant de rappeler que les dirigeants qui l'ont licencié étaient sur place au moment des faits".

"La honte, elle n'est pas là où on le croit, insiste Me Connesson. La honte, 8 mois après le licenciement de M. Domenech, c'est que tous les dirigeants de la FFF présents dans le bus à Knysna ou aux alentours sont toujours en place".

"La faute grave rend impossible le maintien du salarié dans ses fonctions, poursuit Me Connesson. Là, on parle de faits datant des 17, 20 et 22 juin. Et on met à pied le 11 août... deux mois après. On laissera aux conseillers prud'homaux le soin de juger".

Me Connesson affirme que M. Escalettes était informé des insultes d'Anelka, souligne de la Fifa n'a pas sanctionné le "geste d'humeur" de son client envers Carlos Alberto Parreira, sélectionneur brésilien de l'Afrique du Sud, et avance que la lecture du communiqué était la seule façon d'en finir avec "un bus aux rideaux fermés" filmés par toutes les télévisions du monde.

"Les mutins de Knysna ont purgé leur suspension et réintégré l'équipe de France et M. Domenech lui pointe à Pôle emploi, alors qu'il a été une victime collatérale des carences de la Fédération", conclut Me Connesson.

AFP.