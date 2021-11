Cette jeune femme mange jusqu'à 20 éponges par jour !

Emma a 23 ans et cette jeune britannique est atteinte d'une dépendance assez curieuse: elle peut manger jusqu'à 20 éponges de cuisine par jour, trempées, en plus, dans du liquide lave-vaisselle à la saveur de pomme...



C'est tout bonnement incroyable et ça varie selon son humeur, elle en mange plus lorsqu'elle est stressée, elle va même jusqu'à se lever la nuit pour s'ouvrir un paquet !



Cette dépendance porte un nom : le Pica, un trouble obsessionnel compulsif un TOC qui pousse les personnes à manger des objets non-comestibles comme des éponges, du papier-toilette ou encore des clous...

Bonjour la digestion !