Jerusalem (AFP). Des juifs échappent au lynchage à Naplouse, différend franco-israélien

Des juifs ultra-orthodoxes ont échappé dimanche à un lynchage en se rendant sans autorisation sur un site religieux en plein territoire palestinien, dans une illustration supplémentaire de tensions qui suscitent un sérieux différend entre Israël et la France. Ces étudiants d'une Yeshiva (école talmudique) de Jérusalem ont été soustraits par les policiers palestiniens à une foule en colère au Tombeau de Joseph, site révéré par les juifs à Naplouse (nord de la Cisjordanie occupée) et lieu de tensions permanentes avec les Palestiniens qui vivent alentour, a dit la police israélienne. Malgré l'escalade qui a réveillé le spectre d'une nouvelle intifada, les étudiants avaient décidé de se rendre, sans coordination ni escorte israéliennes, sur ce site pour le restaurer. Le tombeau, qui abrite pour les juifs la dépouille de Joseph, l'un des douze fils de Jacob, avait été incendié vendredi matin par des dizaines de Palestiniens armés de cocktails Molotov. La Cisjordanie et Jérusalem-Est, partie palestinienne de Jérusalem annexée et occupée par Israël, sont en proie depuis deux semaines à des affrontements quotidiens entre lanceurs de pierres palestiniens et soldats israéliens, aux agressions mutuelles entre Palestiniens et colons, et à une vague d'attaques à l'arme blanche contre les forces de sécurité israéliennes et des juifs. La bande de Gaza a été aspirée dans cette spirale le 9 octobre. Depuis le début des violences le 1er octobre, 41 Palestiniens ont été tués, dont plusieurs auteurs d'attaques, et des centaines blessés. Sept Israéliens sont morts et des dizaines ont été blessés. Quatre Palestiniens ont encore été abattus samedi après avoir tenté de poignarder des Israéliens. - 'Totalement irresponsable' - Vu le contexte, la venue d'une trentaine d'étudiants juifs au tombeau de Joseph était "totalement irresponsable" et "l'incident aurait pu se terminer tragiquement", a dit la police israélienne. La tombe présumée du Joseph de l'Ancien testament se trouve au coeur du camp de réfugiés palestiniens de Balata. Elle est située dans le périmètre sous le contrôle sécuritaire exclusif des forces palestiniennes et non pas des forces israéliennes. Les juifs ne peuvent s'y rendre sans autorisation ni coordination préalables. Les étudiants ont défié l'interdit et pénétré dans le caveau dimanche avant l'aube pour le repeindre, a rapporté la police. Selon la police, les policiers palestiniens les ont frappés, et une "foule en colère" de Palestiniens est ensuite arrivée et a commencé à les frapper également. La plupart des étudiants ont réussi à s'enfuir, mais cinq d'entre ont été arrêtés par les policiers palestiniens qui les ont remis aux soldats israéliens. "Après des examens à hôpital, ils seront présentés à un juge, a dit la police israélienne. La police palestinienne a confirmé dans ses grandes lignes cette version, mais démenti avoir battu quiconque. - 'Récompenser le terrorisme' - Le site est aussi vénéré par les musulmans, pour lesquels il abrite la tombe d'une figure religieuse locale, et par les samaritains, une secte séparée du judaïsme.

