Aunay-sur-Odon : il n’a jamais eu son permis

Ce “détail” ne l’a pourtant pas empêché de se faire arrêter quatre fois au volant d’un véhicule. En 2008, sous l’empire d’un état alcoolique, il a même eu un accident. Jugé pour ces faits lundi 11 avril, A. D explique que le 14 novembre 2010, vers 3h45 du matin, il venait de se disputer avec sa fille et qu’après avoir bu quelques verres, il avait pris la voiture de sa femme. Il n’était pas allé plus loin que dans le champ voisin où il s’était embourbé ... A l’audience, son avocat rappelle qu’à cette époque, il commençait ses premières leçons de conduite et qu’il avait pris des rendez-vous avec un service d’addictologie compétent.

Deux mois ferme

A. D ajoute lui qu’après cette dispute, sa femme a demandé le divorce, qu’il doit rembourser les frais de réparation du véhicule endommagé et continuer à élever ses enfants. Le tribunal l’a condamné à deux mois de prison ferme. Quatre mois sont assortis d’une mise à l’épreuve de deux ans. Il lui est aussi interdit de conduire tout véhicule à moteur durant un an. Pour la non maîtrise du véhicule, il s’acquittera aussi de 150 ¤ d’amende.