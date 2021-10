Londres (AFP). Fifa: les Anglais lâchent Platini, le soutien européen se lézarde

L'unanimisme affiché jeudi par l'Europe du football en faveur de Michel Platini n'a pas tenu longtemps: moins de 24 heures après, la Fédération anglaise a suspendu son soutien au Français, qui encaisse pour la première fois un coup venu de son propre camp dans sa tentative de conquête de la Fifa. L'éventualité née jeudi d'un plan B selon lequel l'UEFA pourrait soutenir un candidat alternatif se précise donc. Car dans son communiqué vendredi, la Fédération anglaise (FA) se réserve bien le droit "de décider qui soutenir pour l'élection présidentielle du 26 février 2016" à la Fifa, le président de l'UEFA ou un autre candidat. Officiellement, la FA a seulement "suspendu" son soutien à Platini", et ce "jusqu'à la fin des procédures judiciaires" en cours, après avoir "pris connaissance de nouvelles informations jeudi (lors de la réunion des 54 fédérations européennes, ndlr) de la part des avocats de M. Platini" sur le paiement controversé de 1,8 million d'euros reçu par le Français en 2011. Mais ce qui dans les faits est un lâchage contredit de façon spectaculaire le soutien soi-disant "unanime" apporté jeudi à Platini par le comité exécutif de l'UEFA et de ses 54 fédérations membres. Et assombrit l'horizon électoral de l'ancien meneur de jeu des Bleus dans sa tentative de succéder à Joseph Blatter, le président suisse de la Fifa, démissionnaire de son poste depuis le 2 juin, quatre jours à peine après sa réélection à un cinquième mandat. - Contre-la-montre - Suspendu pour 90 jours par la commission d'éthique de la Fifa pour ce paiement de 1,8 million d'euros reçu de Sepp Blatter, pour des travaux de conseiller effectués de 1999 à 2002, Platini se trouve désormais engagé dans un contre la montre judiciaire. Après sa suspension, prononcée le 8 octobre, Platini a saisi la chambre de recours de la Fifa deux jours plus tard, tout comme Blatter, lui aussi suspendu pour la même durée. Si la décision lui est défavorable, le Français pourra dès lors saisir le Tribunal arbitral du sport qui siège à Lausanne. "Nous nous attendons à ce que la décision de la chambre de recours soit rendue la semaine prochaine, soit avant le 26 octobre", date de clôture des candidatures à la présidence de la Fifa, a confié vendredi à l'AFP une source proche du dossier. Le TAS pourra alors trancher selon une procédure d'urgence, comme l'a demandé jeudi l'UEFA en demandant "une décision finale sur le fond, au plus tard mi-novembre". "Si les parties à la procédure sont d'accord avec un calendrier de procédure, le TAS s'adapte, ce n'est pas un problème", a réagi pour l'AFP vendredi Matthieu Reeb, secrétaire général du TAS. "Cette situation se présente assez souvent. Si les parties sont en désaccord, le TAS fixe le calendrier en fonction de l'urgence objective du cas", a-t-il ajouté. - Plan B - Si Platini était forcé à renoncer par le TAS, voire par la justice suisse, qui l'a entendu en tant que témoin assisté dans ce dossier, quel pourrait être le plan B et le candidat pour le remplacer ? "Nous verrons si un autre candidat d'une autre confédération ou si un autre candidat européen émerge", avait confié Gianni Infantino, le secrétaire général de l'UEFA, au terme de la réunion de jeudi à Nyon en Suisse. Michael van Praag, président à poigne de la fédération néerlandaise de foot, qui s'était retiré avant la dernière élection à la présidence de la Fifa, en mai, apparaît pour beaucoup en Europe comme le candidat de substitution idéal, comme l'a confié Lennart Johansson, ex-patron de l'UEFA, dans la presse allemande mercredi. Deux postulants seulement à l'élection ont pour l'instant officiellement remis leur dossier de candidature avec les parrainages nécessaires: M. Platini et le Prince jordanien Ali, qui avait poussé Joseph Blatter au second tour le 29 mai avant de se retirer. Le patron du football asiatique, le Sheikh bahreini Salman ben Ibrahim al Khalifa, vice-président de la Fifa, pourrait aussi se présenter, a annoncé vendredi à l'AFP une source proche du dossier.

