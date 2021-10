Contes et légendes : la patrimoine caennais en ébullition

Elles proposent de réinterpréter des contes et légendes tirés de l'histoire de Guillaume le Conquérant ou empruntés au folklore régional. Premier chapitre samedi, où 'Les Fées d'Hambye” se déroulera sur le site de l'Abbaye aux Dames, en deux parties.



De 14h à 18h, découvrez une installation plastique par Yann Esnault au Parc d'Ornano et de 21h30 à 23h, le spectacle multimédia “Mille sang mêlé” au Grand escalier de l'Abbaye aux Dames. Chaque mois jusqu'à octobre, un artiste devra dépoussiérer un lieu emblématique du patrimoine.





Pratique : Samedi 16 avril au Parc d'Ornano (14h) et à l'Abbaye aux Dames (21h30). Entrée libre. Tél. 02 31 86 79 31



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire