La ministre de la culture dans le Calvados ce vendredi

La ministre de la culture, Fleur Pellerin, est attendue en milieu d'après-midi à l'Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC) de l'Abbaye d’Ardenne, à Saint-Germain la Blanche Herbe, établissement "qui rassemble, préserve et met en valeur des fonds d’archives et d’études consacrés aux principales maisons d’édition, aux revues et aux différents acteurs de la vie du livre et de la création contemporaine".

Ce sera au pas de course, car Fleur Pellerin doit être une heure plus tard à Mondeville, où elle doit visiter la nouvelle médiathèque Quai des Mondes de la commune, puis se rendre à l’Artothèque, espace d'art contemporain de Caen.