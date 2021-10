"Ping Pong" : un service de documentation, à distance

De l'autre côté de l'ordinateur, 40 bibliothécaires caennais volontaires répondent aux questions, en choisissant selon leur curiosité ou leur spécialité celle qu'il souhaite éclaircir. Et ce, dans un délai maximum de 72 heures. Toutes les questions de documentation sont abordées, des 'questions pratiques� aux sujets d'art, de géographie, de sciences de l'information, de gestion voire même de propriété industrielle.



“ On souhaite donner des outils pour rendre les étudiants plus autonomes. Autant sur le fond de la recherche que sur sa méthodologie ”, assure Hélène Le Ber, en charge du pilotage du service. Une centaine de questions ont déjà été posées depuis l'ouverture de Ping Pong, et la session de “chat” sera très bientôt élargie à un deuxième jour. “On espère même tous les jours dès la rentrée prochaine.”



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire