Barack Obama s'incruste à leur mariage

Brian et Stephanie Tobe célébraient leur mariage dans un hotel le weekend dernier, mais ils ne s'attendaient pas à appercevoir le Président des Etats-Unis, Barack Obama, en personne, jouer au Golf à quelques mètres de la cérémonie.

Dés lors, les jeunes mariés ont couru sur le green pour rejoindre Barack Obama.

"Stephanie courait dans ses talons hauts et sa robe Monique Lhuillier", explique la photographe Erin Youngren. Le président, tout sourire, a posé sur les photos.

"Il a conseillé à mon mari, Brian, de ne surtout pas marcher sur ma robe (...) Franchement, je suis d’habitude plutôt timide, mais hier, avec le mariage et en cette journée particulière, plus rien ne me faisait peur", a évoqué Stephanie. "Alors que je courais vers lui, je me suis mise à pleurer (…) J’étais vraiment en état de choc."

Si ça c'est pas le plus beau jour de leur vie !