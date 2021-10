Paris (AFP). Euro-2016: Croatie et Turquie qualifiées, Pays-Bas éliminés

La Croatie et la Turquie, meilleure 3e des neuf groupes, se sont qualifiées mardi pour l'Euro-2016, que ne joueront pas les Pays-Bas, 3e du dernier Mondial et piteusement éliminés des éliminatoires. . GrH - La Croatie au bout du suspense La Croatie, vainqueur à Malte (1-0) grâce à un but de Perisic, a décroché le sésame en finissant 2e du groupe. Pourtant pendant 74 minutes, c'est la Norvège qui tenait sa qualification en menant en Italie. Mais l'égalisation de Florenzi a tout changé et le deuxième but de Pellè pour les Azzurri a fini d'éteindre les espoirs adverses (2-1). Pour les Norvégiens, dont le seul Euro disputé remonte à 2000, il faudra donc en passer par les barrages. . GrA - La Turquie meilleure 3e et qualifiée ! La 20e et dernière nation directement qualifiée, la seule en qualité de meilleure troisième, est donc la Turquie, dont le total de points (16), une fois retranchés ceux gagnés contre le 6e de son groupe, dépasse celui de la Hongrie (15) qui a longtemps cru être l'élue. Mais le seul scénario permettant aux Turcs de réaliser l'exploit s'est produit. Le Kazakhstan s'est imposé en Lettonie (1-0) et à une minute du terme, Inan a délivré tout son pays en marquant le but qui suffit à battre l'Islande et surtout finir meilleur troisième. Au nez et à la barbe de Hongrois, qui joueront les barrages. . GrA - Oranje amers Ils pouvaient encore espérer accrocher les barrages malgré une campagne désastreuse. Mais il n'y a pas eu de miracle pour les Néerlandais qui ont encore sombré chez eux contre la République tchèque (3-2), déjà qualifiée, pour terminer à une quatrième place, indigne pour cette nation qui a fini 3e de la dernière Coupe du monde. Rien n'y a fait pour cette génération en perdition que celle des Robben, Van Persie et autres Sneijder, pas même la nomination de Danny Blind à leur tête en cours de qualification. Le dernier Euro manqué par les Oranje date de 1984 et il se jouait déjà en France. . On connaît les 20 qualifiés Les 20 qualifiés à l'issue de cette phase de groupe des qualifications sont connus, puisque la Croatie et la Turquie rejoignent, par ordre alphabétique, l'Albanie, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne (double tenante du titre), la France (pays-hôte), l'Irlande du Nord, l'Islande, l'Italie, le pays de Galles, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Russie, la Slovaquie et la Suisse. . Et les huit barragistes Il reste quatre places à distribuer, à l'issue de matches de barrages qui se disputeront les 12, 13, 14 novembre (aller) et 15, 16, 17 novembre (retour). Les barragistes sont à présent connus avec par ordre alphabétique la Bosnie, le Danemark, l'Eire, la Hongrie, la Norvège, la Slovénie, la Suède et l'Ukraine. Le tirage au sort des barrages aura lieu ce dimanche, avec quatre têtes de série déterminée par les coefficients nationaux de l'UEFA qui seront publiés mercredi.

