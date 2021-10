Damas (AFP). Chute de deux obus sur l'ambassade de Russie à Damas

Deux obus ont frappé mardi matin l'ambassade de Russie à Damas au moment où débutait une manifestation de soutien à ce pays, dont l'aviation apporte un soutien aérien aux forces du régime pour repousser les rebelles. Selon un journaliste de l'AFP, les deux obus sont tombés à 10H20 (07H20 GMT) dans l'enceinte de l'ambassade, créant la panique parmi les quelque 300 personnes rassemblées pour remercier la Russie de son intervention en Syrie. Il n'y a pas eu de blessés parmi les manifestants selon le journaliste, tandis qu'aucune information n'a été donnée sur d'éventuels dégâts à l'intérieur de l'ambassade. Les manifestants brandissaient des photos du président russe Valdimir Poutine, des drapeaux et des banderoles de soutien à la Russie. Après la chute des obus, un groupe d'entre eux a scandé: "Par notre sang, par notre âme, nous vous défendrons Poutine, Assad et la Syrie". Selon l?Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), les roquettes ont été tirées par des rebelles islamistes positionnés autour de la capitale. Le 20 septembre, soit dix jours avant le début de l'intervention, un obus avait été tiré "sur le territoire de l'ambassade de Russie à Damas" sans causer de dommages, avait affirmé le ministère des Affaires étrangères. Il avait condamné "ce bombardement criminel" et déclaré attendre "une condamnation claire de cet acte terroriste de la part de toute la communauté internationale, y compris des acteurs régionaux", selon son communiqué. L'ambassade russe à Damas, installée dans le quartier de Mazraa, avait auparavant été déjà touchée à plusieurs reprises par des tirs de mortier. En mai, un homme avait été tué près de l'ambassade dans des tirs visant le secteur de la représentation russe.

