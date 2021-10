Jérusalem (AFP). Jérusalem: au moins 2 personnes tuées dans deux attentats à Jérusalem

Au moins deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées mardi matin dans deux attentats à Jérusalem, l'un à l'arme à feu dans un bus et l'autre à la voiture bélier et au couteau dans un quartier juif ultra-orthodoxe, ont indiqué les secours. Deux individus ont ouvert le feu dans un bus de la ligne 78 à Jérusalem-Est, tuant un homme de 60 ans et blessant quatre autres personnes, dont au moins une grièvement, ont indiqué les secours. Les deux auteurs ont été tués, a dit la police israélienne. Peu de temps après, un homme a foncé avec sa voiture sur des piétons à un arrêt de bus de Jérusalem-Ouest et tué une personne, blessant légèrement une autre. Il est ensuite sorti de sa voiture et a essayé de poignarder des passants. Il a été blessé dans des circonstances encore peu claires.

