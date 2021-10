''The 17th Door'' - Oseriez vous y entrer... ?

Aux Etats-Unis, le concept d'Halloween est poussé toujours plus loin ! A tel point que depuis le début du mois, les plus courageux peuvent s'aventurer dans une maison hantée un peu particulière : ''The 17th Door''.

Située à Tustin en Californie, les créateurs des lieux affirment que c'est l'endroit le plus inquiétant du monde. Il est si terrifiant de s'y aventurer, que les propriétaires des lieux obligent tous les participants à signer une décharge déclinant toute responsabilité, avant de pouvoir entrer.

Cette maison est constituée de 17 pièces. Les visiteurs sont enfermés dans chaque pièce pendant 90 secondes. Au menu, suicide, meurtre, drogue, sang, terreur et claustrophobie entre autres... Un cocktail terrifiant !!

C'est un couple d'Américains qui est à l'origine de cette maison hantée. «Vous serez touché et vous pourrez être mouillé» précisent Robbie et Heather Luther, les créateurs. «Sachez que tout ce qui agresse vos sens à l’intérieur est réel. Tout ce que vous sentirez sur votre chair, la chaleur et le froid, est réel. L’odeur putride qui envahira votre nez est réelle… Les carcasses des démons qui pendent des crochets sont réelles», soulignent-ils également.

Au moment où les portes se ferment derrière les visiteurs, il n’y a que deux façons d'en sortir : terminer le parcours ou utiliser le mot d’alerte «miséricorde».

Depuis son ouverture il y a deux semaines, la maison accueille chaque soir près de 800 visiteurs. Et au total, 350 personnes ont déjà crié le mot d’alerte.

Mieux que des mots, la vidéo trailer... :