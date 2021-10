Grâces à des buts de Prieur sur penalty à la 4ème minute et un second but de Bazin à la 67ème, les Rouennais continuent sur leur lancée en championnat avec une nouvelle victoire à leur actif.

Les Diables Rouges retrouveront la Division d'Honneur dimanche 18 octobre avec un déplacement aux Neiges du Havre.