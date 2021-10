MUSIQUE 5 bonnes raisons d’aimer "Animal" le nouveau titre de Fakear

1 - Fakear est originaire de Caen, ce qui d’emblée lui donne un avantage certain.

2 - Diplômé en musicologie, Fakear est un musicien. Fils de profs de musique, il a appris le piano, la guitare et … la flute à bec. Des pratiques musicales qui ne sont pas étrangères à son sens de la mélodie et à la parfaite maitrise de la construction de ses morceaux.

3 - Fakear aime la scène et ça se voit. La gestuelle qu’il pratique en concert devient une sorte de danse élégante et primitive. Ses lives font date. Son concert au Trianon le 7 février dernier est un modèle du genre, avec violoncelle, basse, batterie, clavier et chanteuse. Fakear, avec d’autres, sort la musique électronique des clubs. Il lui donne de l’air, de l’intelligence et de la finesse.

4 - Animal (son nouveau titre, en écoute ci-dessous) est fidèle à son univers : onirique, très musicale, sensuel, mélodique, addictif.

5 - Avec Animal, Fakear prépare la sortie de son premier album (après 4 EP et une tournée conclue par un Olympia) annoncé pour mars 2016.