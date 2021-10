Scandale Volkswagen : "Il faut rétablir la confiance des consommateurs" pour Christophe Bouillon

Qui est membre de la commission ?

La commission est composée de quatre parlementaires tous impliqués soit dans les questions automobiles, soit dans les questions d'environnement. Pour ma part, j'ai fait des propositions pour lutter contre la pollution atmosphérique dans la loi sur la transition énergétique.

Cette commission comprend également des associations comme 40 millions d'automobilistes, UFC Que Choisir ou France Nature Environnement. Enfin, il y a également des organismes publics comme l'Agence de l'Environnement et de Maîtrise de l'Energie. Il n'y a pas de constructeurs automobiles autour de la table.

Quel est le rôle de cette commission d'enquête ?

Nous devons, comme le nom l'indique, mener une enquête et amener des conclusions. Il faut que cela aille vite pour rétablir la confiance des consommateurs. L'objectif est de rendre notre rapport avant la fin de l'année.

Quel est le principal problème actuel ?

Aujourd'hui, ce sont les constructeurs qui préparent les véhicules pour les tests. Les tests sont souvent effectués en laboratoire, et sont préparés de telle manière que la consommation d'énergie est très faible. Ils ne sont pas testés dans les conditions réelles. La ministre de l'Ecologie Ségolène Royal a demandé des tests qui se rapprochent le plus des conditions réelles, ce sont des tests sur piste. C'est un organisme privé et indépendant, l'UTAC, qui organise ces tests.

Comment allez-vous mener l'enquête ?

A la demande de la ministre, nous avons réuni dans un premier temps 10 véhicules dont deux incriminés du groupe Volkswagen et les tester. Cela va prendre entre deux et cinq semaines.

Ensuite, nous sélectionnerons aléatoirement 90 autres voitures qui constitueront tout de même un panel de ce que l'on retrouve sur les routes. Nous mènerons ces tests selon les normes environnementales contraignantes (Euro4-Euro6), soit des véhicules qui datent maximum de quatre-cinq ans.

Si les résultats de certains véhicules sont étranges, nous ferons une demande d'enquête approfondie afin de l'expliquer.

Des décisions peuvent-elles être prises avant que l'enquête soit terminée ?

Ségolène Royal a écrit à l'Union Européenne pour demander d'accélérer la sortie des nouveaux tests de véhicules, des tests qui se rapprochent davantage des conditions réelles. Ces tests sont attendus pour l'heure en 2017. Il faut que cela soit plus rapide.

Elle a également écrit à l'agence américaine de l'environnement (les chercheurs qui ont découvert la tricherie de Volkswagen sont américains) pour demander la mise en place de tests uniformes dans le monde entier afin que personne ne puisse contester sa validité.

Cette affaire peut-elle avoir des répercussions sur le marché automobile ?

C'est pour cela qu'il faut agir vite et être transparent afin de rétablir la confiance des consommateurs. Les volontaires pourront également amener leurs voitures pour les faire tester.