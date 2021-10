Un transport de déchets nucléaires controversé à Cherbourg

Comme en septembre dernier, un transport maritime de déchets nucléaires impliquant le port de Cherbourg aura lieu ces prochains jours. Areva indique qu'il s'agit d'un convoi de "déchets vitrifiés de moyenne activité et de déchets de faible activité", retraités à Beaumont-Hague et qui seront acheminés vers leur pays d'origine, l'Autralie. L'ANSTO (Agence Australienne des Sciences et Technologies Nucléaires) a confié une partie de la logistique de transport à Areva. La compagnie allemande BBC Chartering assurera le transport maritime, sur le bateau BBC Shanghai.

Listes noires des cargos

"Un très mauvais choix" selon l'association Robin des Bois. Pour Greenpeace, qui ne s'oppose pas au retour des déchets dans leur pays d'origine, il est "scandaleux" d'utiliser ce bateau qui "apparaît sur plusieurs listes noires au niveau international" pour réaliser un tel transport. Greenpeace annonce que le BBC Shanghai est inscrit sur la liste des bateaux prohibés par les gardes côtes américains. Selon Robin des Bois, le navire a été plusieurs fois bloqué à quai pour des "déficiences" et des conditions de travail "mauvaises" pour l'équipage.

Sûreté assurée selon Areva



Interpellée par Greenpeace, l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) indique avoir "signalé ce cas" à la direction générale des infrastructures de transport et de la mer (DGITM), qui aurait lancé un "processus d'analyse", selon l'ASN joint par nos confrères de l'AFP. Areva de son côté assure que "la compagnie et le bateau utilisés présentent toutes les garanties nécessaires en matière de sécurité et de sûreté".

Selon Greenpeace, le chargement des déchets nucléaires sur le bateau est programmé jeudi 15 octobre.