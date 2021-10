De Solidays à Rock en Seine : les festivals de l'été

La concurrence entre ces manifestations musicales s'annonce rude, surtout lorsqu'elles parviennent à décrocher l'exclusivité d'un artiste, à l'image des Eurockéennes de Belfort avec le groupe Tryo ou du Main Square Festival avec Linkin Park. Le point sur les cinq manifestations les plus attendues.

Solidays

Du 24 au 26 juin 2011 - Hippodrome de Longchamp à Paris

Initié par Solidarité sida pour récolter des fonds en vue du financement des projets pour venir en aide aux malades en France et à l'étranger, Solidays inscrira son programme musical sur le thème du rock, du chic et de l'amour pour cette 13ème édition. Les premières têtes d'affiche dévoilées sont Pete Doherty, Moriarty, Morcheeba, Yaël Naïm, Les Ogres de Barback ou encore Moby. La programmation sera complétée le 7 avril prochain. La manifestation solidaire a l'habitude de rassembler quelque 200 artistes qui montent sur scène pendant trois jours. L'année dernière, 168.254 festivaliers avaient répondu présents au rendez-vous.

Site : http://www.solidays.org/

Main Square Festival

Du 1er au 3 juillet 2011 - Arras (Pas-de-Calais)

Implanté au coeur de la citadelle d'Arras, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, le Main Square Festival rassemble les foules autour d'artistes internationaux tels que Muse, The Black Eyed Peas ou encore Radiohead. Si en 2010 la manifestation a attiré quelque 110.000 personnes, l'opus 2011 pourrait être encore un bon cru grâce à la venue du groupe Linkin Park, Coldplay, Arcade Fire, Limp Bizkit, Portishead, Moby, The Chemical Brothers, Yodelice ou Martin Solveig.

Site : http://www.mainsquarefestival.fr/

Les Francofolies de La Rochelle

Du 12 au 16 juillet 2011 - La Rochelle (Charente-Maritime)

Dédiés au répertoire français et à la langue de Molière, les Francofolies de La Rochelle élargiront leur programmation au monde électro en invitant les DJ David Guetta et Martin Solveig. Les textes anglophones seront aussi à l'honneur au travers des concerts de Yodelice, The Do ou encore Aaron. Côté français, Nolwenn Leroy, Maxime Le Forestier, Bernard Lavilliers, Zazie et Louis Chedid seront attendus. Les organisateurs répartiront les artistes sur sept scènes montées au sein même de la cité médiévale, réunissant en moyenne 150.000 festivaliers.

Site : http://www.francofolies.fr/

Les Vieilles Charrues

Du 14 au 17 juillet 2011 - Carhaix (Finistère)

Le festival breton est le plus fréquenté, totalisant l'année dernière 242.000 entrées, un record d'affluence pour cet événement qui a fait sa réputation en invitant des artistes du répertoire français comme -M- et Indochine, mais aussi des pointures internationales telles que Jamiroquai ou Moby. En 2011, la manifestation fêtera sa 20ème édition. La programmation complète doit être dévoilée le 12 avril prochain.

Site : http://www.vieillescharrues.asso.fr/

Rock en Seine

Du 26 au 28 août 2011 - Domaine national de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine)

Rock en Seine abordera sa neuvième édition et inaugurera pour l'occasion une quatrième scène, offrant quinze concerts en plus aux festivaliers. Les organisateurs frapperont un grand coup en mettant à l'affiche Foo Fighters, Arctic Monkeys, Interpol, CocoRosie, My Chemical Romance. Pour compléter cette affiche, les organisateurs promettent des artistes qui s'illustrent dans un registre électro/hip-hop. La programmation doit être finalisée d'ici la fin du mois d'avril. En 2010, 105.000 personnes s'étaient donné rendez-vous pour assister à ce festival qui marque la fin de saison des festivals de l'été.

Site : http://www.rockenseine.com/



