Vienne (AFP). Municipales à Vienne: la gauche reconduite, poussée de l'extrême droite (projection)

Les sociaux-démocrates du SPÖ étaient dimanche en passe de conserver la mairie de Vienne qu'ils dirigent depuis 1945 devant l'extrême droite qui progresse, portée par la crise des migrants, indiquent les projections basées sur les résultats partiels de l'élection municipale. Selon ces projections, le maire sortant Michaël Häupl, au pouvoir depuis 21 ans dans cette ville de 1,8 million d'habitants, conserve son mandat avec un score de 39,5%, en baisse de près de 5 points, tandis que le chef du parti d'extrême droite FPÖ, Heinz-Christian Strache, réalise avec 30,9% des suffrages, en hausse de 5 points, le meilleur score du parti dans la capitale autrichienne. Le duel entre les deux hommes, Häupl, le notable de 61 ans à l'allure débonnaire et Strache, 46 ans, l'ancien prothésiste dentaire au style sportif, avait focalisé la campagne. Pour la première fois dans l'histoire de "Vienne la rouge", l'extrême droite, portée par la crise des migrants, était au coude à coude dans les sondages avec la gauche, même si l'absence de partenaire de coalition et de prime majoritaire pour la liste arrivée en tête, lui aurait laissé peu de chances de diriger la ville-Etat. Selon les premiers résultats, Heinz-Christian Strache, successeur du leader historique du FPÖ, Jörg Haider, est le seul à voir sa formation progresser lors de ce scrutin, qui voit aussi la percée d'un nouveau parti libéral (Neos), crédité pour sa première participations de 6,2% des voix. Les conservateurs du parti ÖVP réalisent leur plus mauvais résultat à Vienne, avec un score attendu de 9,5%. Les Verts des Grüne, actuellement partenaires de coalition de la gauche, arriveraient en troisième position avec 11,6% et devraient pouvoir reconduire leur alliance avec le SPÖ.

