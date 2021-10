Beyrouth (AFP). L'armée syrienne avance face aux rebelles grâce à l'appui aérien russe

Les forces du régime syrien ont repris samedi du terrain aux rebelles dans les provinces de Hama et Lattaquié grâce à l'appui aérien crucial de l'allié russe qui a intensifié ses raids au 11e jour de son intervention dans le conflit en Syrie. A Washington, le Pentagone a annoncé des "progrès" dans de nouvelles discussions lors d'une vidéo-conférence avec Moscou, destinées à éviter tout incident entre leurs avions dans l'espace aérien syrien. Il a annoncé de nouvelles discussions dans un "avenir proche". Venue en aide au régime qui a subi plusieurs revers, la Russie, même si elle dit cibler principalement le groupe jihadiste Etat islamique (EI), vise en fait pour le moment principalement les groupes rebelles hostiles au pouvoir dont le Front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, et marginalement l'EI. Les Occidentaux, hostiles au président Bachar al-Assad, accusent Moscou de vouloir secourir son allié syrien plutôt que de combattre l'EI, un groupe ultraradical qui s'est emparé de la moitié de la Syrie et de vastes régions en Irak voisin. Depuis le début le 30 septembre de son intervention en Syrie, la Russie a bombardé avec des avions de combat acheminés en renforts dans ce pays, et des croiseurs en mer Caspienne mais n'a pas engagé de troupes au sol. Pour Moscou comme pour le pouvoir syrien, tous les opposants au régime sont des "terroristes". Samedi, appuyée par les raids russes et des milices prorégime au sol, l'armée a repris aux rebelles islamistes et du Front Al-Nosra plusieurs secteurs de la province de Hama (centre), dans le cadre d'une offensive lancée mercredi. Parmi ces secteurs figurent, selon une source militaire, les collines mitoyennes de Sukayk qui ouvrent la voie vers Khan Cheikhoun, une ville clé car elle est située sur la route internationale Damas/Alep. L'EI ne détient pas de position dans ces régions. - Combats entre EI et rebelles - Sur un autre front, de violents combats ont opposé les forces du régime à "l'Armée de la conquête", une coalition rassemblant des groupes islamistes et le Front Al-Nosra, pour le contrôle de hauteurs stratégiques dans le nord-est de la province de Lattaquié (nord-ouest). Et selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), le régime a avancé dans le nord de Lattaquié. Plus au nord, dans la province d'Alep, les soldats et miliciens prorégime ont attaqué l'EI dans plusieurs villages autour de l'aéroport militaire de Kweires pour desserrer l'étau autour de cette base assiégée par les jihadistes depuis mai, a indiqué l'OSDH. Toujours dans la province d'Alep, les rebelles islamistes, dont le puissant groupe Ahrar al-Cham, ont échoué dans leur contre-attaque pour reprendre le terrain perdu près d'Alep, la capitale éponyme, lors d'une offensive éclair de l'EI. Le groupe jihadiste avait réussi vendredi à avancer en quelques heures jusqu'à une dizaine de km de la périphérie nord de la ville d'Alep et à 3 km de la zone industrielle de Cheikh Najjar, hors de la cité, et qui est aux mains du régime. L'EI avait profité des frappes russes qui ciblent en priorité le Front Al-Nosra et ses alliés islamistes selon l'OSDH et des experts. Les combats ont fait des dizaines de morts, selon l'ONG. A Moscou, le ministère de la Défense a affirmé que l'aviation russe avait frappé 55 cibles de l'EI ces dernières 24 heures dans les provinces de Damas, d'Alep, de Hama, de Raqa et d'Idleb. 29 camps d'entraînement, deux postes de commandement et un dépôt de munitions ont notamment été détruits, selon Moscou. - Famille tuée par des raids syriens - Dans le même temps, la coalition internationale conduite par les Etats-Unis a annoncé avoir mené cinq frappes contre l'EI en Syrie et 20 autres en Irak.

