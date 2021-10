« La moto est une solution, pas une pollution ! » clament plus d'un millier de motards à Caen

C’est parce qu’ils craignent de voir les mesures restrictives de circulation prises à Paris en août dernier étendues à l’ensemble des grandes villes de France, que les motards bas-normands espèrent que leur message sera entendu de tous. Richard Renaud, le responsable communication de la Fédération déclare que c’est contre la discrimination faite envers eux que les motards se défendent : la pollution, ça concerne tout le monde ; la moto pollue moins que la voiture, explique-t-il. De son côté, Jean-Michel Nascimento, trésorier de la Fédération, espère qu’ils seront entendus lors de leur réunion avec le maire-adjoint.

Le cortège de motos prévoit de s’arrêter pour planter un arbre à l’espace Gardin avant de poursuivre à pied jusqu’à la mairie pour en planter deux autres. C’est un geste symbolique pour montrer que moto et environnement ne sont pas incompatibles, déclarent Robin et Teddy, deux jeunes motards venus de Crèvecœur-en-Auge montrer leur mécontentement vis-à-vis des mesures de circulation restreinte et des contrôles techniques trop contraignants. On a senti l’urgence de se mobiliser, après il sera trop tard, explique Teddy.

Rosana Orihuela