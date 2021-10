Lille (AFP). Johnny Hallyday annonce un 50e album studio pour novembre

Johnny Hallyday, en concert à Lille, a annoncé vendredi soir la sortie le 13 novembre de son 50e album studio qui s'appellera "De l'amour". "Ces derniers mois, nous nous sommes remis au travail et nous avons enregistré un album ensemble, mon 50e album studio et probablement le plus intime de tous mes albums", a annoncé la star en concert au stade Pierre-Mauroy. Pour faire cette annonce surprise, Johnny Hallyday a été rejoint sur scène par le musicien Yodelice (Maxim Nucci) avec qui il a interprété la chanson "De l'amour", premier extrait de ce nouvel disque qui portera le même nom. Yodelice est le "compositeur-réalisateur unique" de ce disque, comme ont pu l'être par le passé Michel Berger, Jean-Jacques Goldman ou David Hallyday pour d'autres disques de Johnny Hallyday, a expliqué Warner dans un communiqué. Pour les textes, la star a fait notamment appel aux plumes d'Aurélie Saada, moitié du duo Brigitte, Vincent Delerm, Jeanne Cherhal ou encore Christophe Miossec. Ces deux derniers signaient déjà chacun le texte d'une chanson dans l'album précédent. "Cet album a été enregistré dans le plus grand secret, l'été dernier, entre Paris et Los Angeles", souligne la maison de disques, qui annonce un disque "résolument rock'n'roll" à l'image du premier extrait au swing digne du début des années 60 présenté à Lille. Le mixage de ce cinquantième disque a été assuré par Bob Clearmountain, qui a déjà à son palmarès des collaborations prestigieuses avec les Rolling Stones, Bruce Springsteen, David Bowie ou Paul McCartney. L'annonce de ce nouveau disque, qui paraîtra seulement un an après "Rester Vivant", a été chaleureusement acclamée par un public debout dans le stade de Lille, qui affichait complet avec 22.000 spectateurs selon le producteur. Johnny Hallyday, 72 ans, est reparti début octobre pour l'une de ces tournées marathon qu'il affectionne. Il passera notamment trois soirs (complets) dans l'enceinte rénovée de Bercy fin novembre, et doit y revenir pour deux concerts les 2 et 3 février 2016. Plus d'une cinquantaine de dates sont pour le moment programmées jusqu'à la mi-mars.

