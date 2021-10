Zurich (AFP). Fifa: réunion extraordinaire du Comité exécutif le 20 octobre à Zurich

Une réunion extraordinaire du Comité exécutif de la Fifa se tiendra le 20 octobre à Zurich, a annoncé l'instance suprême du football vendredi soir sur son site internet. La Fifa n'a pas précisé quels points seraient abordés lors de ce comité exécutif, le premier depuis que le président démissionnaire Joseph Blatter et le favori à sa succession, Michel Platini, ont été suspendus 90 jours à titre conservatoire par le comité d'éthique de l'instance dirigeante du football mondial. La tenue de cette réunion du Comité exécutif, le gouvernement du football mondial, était en suspens et avait notamment été demandée par le président de la fédération russe Vitali Moutko, "parce que la Fifa tombe en ruine sous nos yeux". "Les circonstances sont exceptionnelles et c'est pourquoi il faut une réunion. Il n'y a qu'ensemble que nous pourrons surmonter ces temps difficiles", a également écrit le président de l'AFC et vice-président de la Fifa Salman ben Ibrahim Al Khalifa dans une lettre adressée à son homologue africain Issa Hayatou qui, en sa qualité de vice-président senior de la Fifa, assure l'intérim de Blatter à la tête de l'instance suprême. Plusieurs médias ont évoqué la possibilité que ce comité exécutif aborde la question d'un éventuel report de l'élection présidentielle de la Fifa, prévue le 26 février 2016, en raison de l'interdiction d'exercer tout activité dans le football frappant pour six ans, ferme, le Sud-Coréen Chung Mong-joon, et pour 90 jours, à titre conservatoire, Michel Platini. Les deux étaient candidats à la succession de Sepp Blatter. "La question d'un éventuel report de l'élection présidentielle n'est pas d'actualité. Si certains membres du comité exécutif souhaitent voir cette question abordée, elle peut être inscrite à l'agenda du prochain comité exécutif, dont la date n'est pas encore connue", avait auparavant indiqué à l'AFP une porte-parole de la Fifa.

