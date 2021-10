L'avant match JS Cherbourg/Limoges : "rester invaincus chez nous"

La défaite à Nancy (30-25), la JS Cherbourg ne l'avait peut-être que trop peu imaginée. Un deuxième "cartouche" grillée à l'extérieur, selon les mots du gardien Simon Dalmont, "quand on est pas bons une fois, on se dit que ça peut arriver... Quand il y en a une deuxième, il faut trouver une solution" :

Pour le coach Sébastien Leriche, si la tactique et la technique sont peut-être à corriger, c'est avant tout le mental qui pêche à l'extérieur. "On se trouve trop d'excuses, tandis que chez nous, on est plus appliqués car on se sent regardés, on fait preuve de concentration" :

"Perdre serait illogique"

Ce vendredi 9 octobre, la JSC va tenter de poursuivre sa réussite à domicile, face à une équipe de Limoges qui stagne dans le bas du classement de ProD2. "La défaite serait illogique, après nos prestations contre Istres et Dijon. Attention, penser que ça va être facile est une erreur. Limoges a le couteau entre les dents, ils ont déjà un instinct de survie" avertit le coach cherbourgeois :

La victoire passera une nouvelle fois par une force collective et un rempart infranchissable en défense. Un point que Sébastien Leriche a particulièrement travaillé. "On encaisse 22 pénalties sur les trois derniers matches. Nous sommes moins solidaires, un peu plus éparpillés. Il faut retrouver cet allant collectif qui fait notre force". Le coach demande un match "plein", et cela passe aussi par les gardiens. Troisième paire de ProD2, le duo Dalmont/Rasimas doit prouver sa régularité, pour Simon Dalmont :

Pratique. JS Cherbourg vs Limoges, ce vendredi 9 octobre à la salle Chantereyne, coup d'envoi 20h30.