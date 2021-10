Rihanna dévoile la pochette de son nouvel album "Anti"

Ceci est son premier album depuis 2012 après Unapologetic, qui est une longue période quand on sait qu'elle a sorti sept albums en huit ans. Rihanna a publié son premier single, une collaboration avec Paul McCartney et Kanye West, "FourFiveSeconds" le 26 janvier puis plus tard en mars, elle est venue avec le féroce "Bitch Better Have My Money" et en Avril, elle sort "American Oxygen. "

Le processus tirée a laissé les fans saliver, mais l'espoir est à l'horizon.

Elle a fait l'annonce d'Anti au Mama Gallery de Los Angeles avec un accent particulier sur son oeuvre. La pochette a été conçu par Roy Nachum, un peintre et un sculpteur qui intègre souvent le braille dans son travail.