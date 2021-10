Justin Bieber a un sosie ...

Pour rappel le chanteur canadien détient le record recent de la vidéo la plus vue sur Youtube avec un demi milliard de vues pour son clip "Baby". Il continue de faire le buzz sur la toile malgrè lui grace à son nouveau sosie. Il s'agit d'une américaine de 22 ans : Dani Shay. Elle jure avoir toujours eu ce look depuis des années. La ressemblance est frappante tant au niveau de la coupe de cheveux que du visage. Ecoutez (cf vidéo ci-dessous), la jeune fille a une voix également très proche de celle du chanteur. Elle l'utilise d'ailleurs pour exprimer son ras le bol. Elle n'en peut plus qu'on la prenne pour Justin Bieber où qu'elle aille. Marre de se faire interpeller dans la rue pour des photos ou des autographes. Elle réagit avec humour en parodiant le titre phare du chanteur « Baby ».

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire