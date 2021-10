Avicii, héros d'un comics interactif sur Instagram

Le DJ à succès et l'équipe de sa maison de disque PRMD (à prononcer "pyramide") Records ne sont pas étrangers aux stratégies de communication innovantes. Il y a quelques mois, ils ont par exemple dévoilé un clip vidéo interactif à 360 degrés pour le single "Waiting for Love" d'Avicii en utilisant le nouveau procédé vidéo proposé par YouTube quelques mois auparavant.

Cette fois, ce gimmick promotionnel vise à générer du buzz autour du second album d'Avicii intitulé "Stories" avec une autre approche interactive, tout droit issue de l'univers des comics américains. Il suffit de se rendre sur Instagram et de cliquer ici ou là sur les différentes parties des strips pour progresser dans la narration et "réveiller" la population grâce à la musique du DJ.

On peut lire sur la page Facebook d' Avicii: "Après avoir asservi la race humaine, le Dr Hush a banni la musique et à conditionné la population en zombies décérébrés. Incarnez mon personnage et votre mission consistera à infiltrer la station de diffusion du Dr Hush et de faire résonner la dernière chanson disponible sur terre pour réveiller la population.

Pour jouer, il suffit de se rendre sur Avicii.lnk.to/aviciibegins, où une des images vous permettra d'entrer dans le jeu. A partir de là, comme dans un roman dont on est le héros, on choisit la destinée de son héros en fonction des cases sur lesquelles on clique. A vous de jouer...