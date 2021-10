Achats sur internet: ce qui va changer

Kelkoo est un site de comparateur de prix. Lorsque vous tapez le nom d'un produit, il vous classe automatiquement les prix que proposent les marchands partenaires, afin de connaitre où faire la meilleure affaire. Et assez souvent, la meilleure affaire est à faire (;) ) chez nos voisins étrangers, en Europe et même plus loin. Découvrez le site à cette adresse: http://www.kelkoo.fr/

De nouvelles lois sont aussi en discussion à Bruxelles pour harmoniser les achats sur le net et apporter plus de sécurité aux clients.

Ecoutez Astrid Canevet nous expliquer tout ça: